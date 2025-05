Banca Mediolanum, Doris: primo trimestre solido, ottimismo sul prosieguo dell'anno

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - "Il 2025 si apre con unper Banca Mediolanum. L'utile netto si attesta a 243 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: un dato che riflette la forza di un modello di business fondato su basi robuste, costruito con coerenza e visione di lungo periodo". Lo ha affermatodi, commentando i risultati del primo trimestre 2025 "Un elemento particolarmente significativo è rappresentato dalla raccolta netta gestita che, includendo anche il mese di aprile - il miglior mese di sempre - supera i 3,1 miliardi di euro: un risultato eccezionale, frutto della fiducia dei nostri clienti e della professionalità dei Family Banker - ha spiegato l'AD - In questo contesto, voglio sottolineare anche l'. Il patrimonio amministrato raggiunge un nuovo massimo storico, oltre i 140 miliardi di euro, così come gli impieghi alla clientela sfiorano i 18 miliardi di euro. Questo primo trimestre mi induce pertanto a guardare con fiducia e ottimismo al prosieguo dell'anno, pur in un contesto ancora segnato da molteplici incertezze globali".