Casa-impossibile: l'ostacolo dell'abitazione per le famiglie italiane nel 2024

(Teleborsa) - La "casa-impossibile" è la metafora che continua a descrivere la realtà di molti italiani in un contesto in cui l’, in crescita negli ultimi anni, ha eroso il potere d’acquisto delle famiglie. Secondo il, realizzato dacon il supporto dicircacon un reddito che rimane spesso insufficiente o appena adeguato. Questa difficoltà si riflette anche nelle condizioni per l’acquisto di una casa, sempre più complesse soprattutto per i nuclei più numerosi e le famiglie unipersonali.L’interesse per l’acquisto dell’abitazione resta alto, ma le possibilità reali sono più limitate. Mentre circa tre milioni di famiglie esprimono l’intenzione di acquistare una casa nel prossimo anno,, un dato comunque elevato rispetto alle 700.000 compravendite di abitazioni previste entro fine 2024. Parallelamente, la percentuale di famiglie che consideraTuttavia, le locazioni che superano i sei mesi si sono ridotte, scendendo dal 5% nel 2023 al 3,3% nel 2024, un livello inferiore rispetto a quelli precedenti alla pandemia.Nonostante le difficoltà, ilche vedono la casa non solo come luogo di vita ma anche come investimento. Tuttavia, per l’acquisto di una. Nei primi mesi del 2024, le compravendite finanziate da mutuo hanno segnato una contrazione del 15,1%, e anche gli acquisti senza mutuo sono diminuiti leggermente (-2,9%). Nonostante questa flessione iniziale, nel secondo trimestre del 2024 si è notata un'inversione di tendenza, con un leggero incremento delle compravendite tramite mutuo (+3,9%). Gli importi per nuovi mutui, dopo unhanno visto una riduzione più contenuta nel 2024, con 19,8 miliardi di euro erogati nel primo semestre e una flessione annua del -4,9%.In questo contesto, le. La quota di chi segnala difficoltà nel, suggerendo una maggiore stabilità nelle finanze delle famiglie rispetto ai periodi precedenti. Tuttavia, le prospettive complessive sono ancora incerte: nonostante un miglioramento della sicurezza lavorativa e una maggiore disponibilità delle banche a concedere credito, la fiducia degli italiani riguardo alla crescita del Paese e alle conseguenze economiche e sociali dei conflitti internazionali resta bassa, accompagnata da un giudizio negativo sulla credibilità dei partiti politici.