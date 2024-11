Eurizon entra nel capitale del Gruppo Germani con FIA Infrastrutturali

Gruppo Intesa Sanpaolo

BPER

Banco BPM

(Teleborsa) -, società capofila della Divisione Asset Management del, attraverso i propri Fondi di Investimento Alternativo Infrastrutturali, gestiti dalla controllata Eurizon Capital Real Asset SGR.Germani, azienda bresciana fondata nel 1965 da Faustino Ferrari, è leader in Italia nel, una flotta proprietaria di oltre 700 mezzi per il trasporto su gomma e circa 800 container, oltre che punto di riferimento per glie di sostenibilità anche in regime di emergenza. Nel 2024, si prevede realizzerà un volume d’affari di circa 150 milioni di euro.L’operazione prevede, accanto ai fondi di Eurizon, ilgià amministratore delegato di Germani, con una quota rilevante,, storico partner della famiglia Ferrari,rispettivamente amministratore delegato ed azionista di minoranza di Trasporti Vecchi Zironi (società controllata da Germani).nella compagine azionaria, consentirà al Gruppo Germani di proseguire nel percorso die di concretizzare una chiara strategia di consolidamento del mercato tramiteL’operazione prevedeche include, Intesa Sanpaolo,, BNL, Cassa Depositi e Prestiti e Banca di Cividale.Con l’investimento nel Gruppo Germani, idi Eurizon completano la loro, consolidando e ampliando la. Tali fondi rappresentano la strategia alternativa degli investimenti diretti nel settore infrastrutturale. Per Eurizon le strategie sui mercati alternativi a supporto dell’economia reale stanno assumendo una rilevanza crescente in ottica di supporto al tessuto produttivo e infrastrutturale.