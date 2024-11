Istat: cresce il numero dei centenari in Italia

(Teleborsa) - Al, in Italia sono, con unarispetto al 2014. La grande maggioranza,confermando una longevità più marcata tra le donne rispetto agli uomini. Oltre ai centenari, si contano anche 677 semi-supercentenari (105 anni e più), mentre i supercentenari, cioèsono 21, di cui solo uno è uomo. Tra i decani,, mentre ilLa distribuzione territoriale dei centenari e dei semi-supercentenari mostra. La Liguria, per esempio, ha la percentuale più alta di centenari in rapporto alla popolazione (61 per 100mila abitanti), seguita dal Molise e dal Friuli Venezia-Giulia. Tra i semi-supercentenari, invece, la massima concentrazione è in Molise, con 3,1 persone ogni 100mila abitanti.Un fattore strutturale ha contribuito a ridurre il numero di semi-supercentenari negli ultimi anni: le generazioni nate durante la Prima Guerra Mondiale, numericamente più limitate, stanno transitando nella fascia di età oltre i 105 anni, portando quindi a una diminuzione di questa popolazione rispetto ai numeri registrati fino al 2020.Infine,, piuttosto che in strutture assistenziali. Questo suggerisce come la famiglia possa rappresentare un contesto protettivo e di supporto per chi ha raggiunto età molto avanzate, favorendo cure e attenzioni personalizzate non sempre garantite in ambienti istituzionalizzati