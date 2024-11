Kepler Cheuvreux, continuano le novità nella sede di Milano

Société Générale

(Teleborsa) -, società francese indipendente di servizi finanziari, continua ad annunciare novità per la sede di Milano. In particolare,è stato nominato Head of Sales, Italian Clients eè stato nominato Head of Italian Equities.Carollo, con 25 anni di esperienza tra Milano e Londra, ricopriva il ruolo di Head of Equity Sales e Sales Trading per i clienti italiani presso. Sturlese, che è in Kepler Cheuvreux da quasi 20 anni, porta con sé una vasta esperienza come Country Specialist italiano.Inoltre, unsi unirà alla sede di Milano di Kepler Cheuvreux all'inizio di gennaio per concentrarsi sulla vendita di prodotti statunitensi ai clienti italiani.Un mese fa era arrivata la nomina dia Head of Italian Equity Research. Bonizzoni è entrato a far parte di Cheuvreux nel 2011 e di Kepler Cheuvreux nel 2013. In precedenza, ha lavorato presso Eurizon Capital come analista azionario e gestore di fondi.Kepler Cheuvreux è specializzata in ricerca, esecuzione, reddito fisso e credito, soluzioni strutturate, corporate finance e asset management. Il gruppoed èin Europa, Stati Uniti e Medio Oriente: Amsterdam, Bruxelles, Dubai, Francoforte, Ginevra, Londra, Madrid, Milano, New York, Oslo, Parigi, Stoccolma, Vienna e Zurigo.