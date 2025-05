Kepler Cheuvreux, Marco Ferrario nominato Head of Sales Trading per clienti italiani

(Teleborsa) -, società francese indipendente di servizi finanziari, ha annunciato la nomina dia Head of Sales Trading, Italian clients."Marco contribuirà a sviluppare ulteriormente la strategia di KCx volta adnell'esecuzione - si legge in un post su LinkedIn - La nostra missione è essere il multi-local agency broker più affidabile, agile e affidabile, creando soluzioni apprezzate dai clienti".Ferrario, in precedenza ha lavorato per quasi 16 anni per Cheuvreux SA e 1 anno per KPMG all'inizio della sua carriera.Kepler Cheuvreux è specializzata in ricerca, esecuzione, reddito fisso e credito, soluzioni strutturate, corporate finance e asset management. Il gruppoin Europa, Stati Uniti e Medio Oriente.