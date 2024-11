Norvegia, banca centrale mantiene tassi fermi al 4,5%

(Teleborsa) -, la banca centrale norvegese, ha. "Il tasso di riferimento sarà molto probabilmente mantenuto al 4,5 percento fino alla fine del 2024", ha affermato il governatore Ida Wolden Bache.Negli ultimi anni, il tasso di riferimento è stato aumentato in modo significativo per ridurre l'inflazione. Da dicembre 2023, il tasso di riferimento è stato mantenuto al 4,5 percento. Il tasso di interesse ha contribuito a raffreddare l'economia norvegese e a frenare l'inflazione. La disoccupazione è aumentata da un livello basso. L'inflazione è diminuita notevolmente, ma il, si legge nella nota della banca centrale.Il Comitato ritiene che siaper riportare l'inflazione al target entro un orizzonte temporale ragionevole. Le previsioni presentate nel rapporto di settembre indicavano una graduale riduzione del tasso di riferimento a partire dal primo trimestre del 2025. Le prospettive per l'economia norvegese non sembrano essere cambiate sostanzialmente dalla precedente riunione di politica monetaria. Nelle discussioni fino a questa riunione di politica monetaria, il Comitato ha dato peso al fatto che l'inflazione ha rallentato più rapidamente del previsto nell'ultimo anno e che è stata anche inferiore a settembre rispetto alle previsioni. D'altro canto, lee la corona è stata un po' più debole di quanto ipotizzato.