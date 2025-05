Tokyo riparte positiva. Asia festeggia mossa banca centrale cinese

Tokyo

(Teleborsa) - Positiva la borsa dinella sua prima seduta di contrattazioni della settimana, dopo la lunga vacanza della Golden Week, mentre l'attenzione degli investitori guardano agli sviluppi sul commercio tra Cina e Stati Uniti. Toniche anche le atre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute dopo la mossa annunciata dalla Banca centrale cinese che ha annunciato il taglio dello 0,5% del coefficiente di riserva obbligatoria delle banche e del tasso d'interesse di riferimento dello 0,1%, a sostegno dell'economia.Restando sul fronte delle banche centrali, termina stasera la riunione della Federal Reserve, con attese di tassi fermi, dopo che il governatore della banca centrale, Jerome Powell ha recentemente segnalato di essere in una fase di attendismo a causa delle preoccupazioni sui dazi. A tal proposito, gli investitori guardano agli incontri che il vicepremier He Lifeng, a capo del dossier sul commercio con gli USA, avrà con il segretario al Tesoro americano Scott Bessent durante la sua visita in Svizzera entro la fine della settimana.L'indice giapponeseriporta una variazione pari a +0,13% mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per, che arriva allo 0,51%.Poco sopra la parità(+0,46%); sui livelli della vigilia(+0,12%).Consolida i livelli della vigilia(-0,11%); come pure, sulla parità(-0,13%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 7 maggio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo 0%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,03%.Il rendimento per l'è pari 1,29%, mentre il rendimento deltratta 1,64%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. 3,5%).