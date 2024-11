Anima nomina gli advisor per l'OPA di Banco BPM. CdA sceglie Goldman Sachs

Anima

(Teleborsa) - Ildi, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha avviato le attività di competenza a seguito della ricezione della comunicazione relativa all'offerta pubblica di acquistoda"Il Gruppo Banco BPM è uno dei principali stakeholder della società, sia in veste di primo azionista (con la quota del 22,4%) sia come partner industriale, e ha fornito undel gruppo Anima", si legge in una nota.Per avviare il processo di analisi e valutazione dell'offerta, ilha nominatocome advisor finanziario e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici Studio Legale come advisor legale.In aggiunta, i consiglierisi avvarranno di Vitale&Co. in qualità di advisor finanziario, e di A&O Shearman per la parte legale.