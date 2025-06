MPS, FT: Commissione UE sta verificando se ultima cessione quote sia stata operazione equa

Monte dei Paschi di Siena

UniCredit

BlackRock

Banco BPM

Anima

(Teleborsa) - Lastalo scorso anno, a seguito delle affermazioni secondo cui i grandi investitori sarebbero stati esclusi dalla procedura di offerta. Lo scrive oggi il Financial Times., il fondo petrolifero norvegese eerano tra gli investitori interessati ad acquistare azioni quando il Tesoro ha venduto una quota del 15% lo scorso novembre, mada Banca Akros, la piccola banca controllata dache stava gestendo la procedura, sostengono le fonti citate dal quotidiano britannico.Le azioni sono andate a, Banco BPM, Del Vecchio e Caltagirone) strettamente associati all'ambizione del governo di costruire un terzo polo del sistema bancario italiano. Tutti e quattro gli investitori hanno pagato un premio del 5% sulle azioni.La Commissione sta esaminando i dettagli dell'ultima cessione di quote per. Questa valutazione preliminare potrebbe portare all'apertura di un'indagine sugli aiuti di Stato, ma non è stata ancora presa alcuna decisione, hanno avvertito le fonti.Durante l'asta non sono state fornite indicazioni sul prezzo dell'ordine agli investitori, il che è stato "insolito", il Financial Times., ma quando Banca Akros ha risposto alla chiamata di follow-up, a UniCredit è stato comunicato che il book era chiuso.