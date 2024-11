Anima, raccolta risparmio gestito (ex ramo I) di 4 milioni a ottobre

Anima

(Teleborsa) -, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha comunicato che lanel mese di2024 (escluse le deleghe assicurative di ramo I) è stata positiva per 4 milioni di euro. Considerando anche la voce esclusa, è negativa per 1,012 miliardi di euro.A fine ottobre 2024, ildal gruppo ammonta a 201,2 miliardi di euro (202,2 miliardi includendo i patrimoni amministrati di Kairos)"Il miglioramento qualitativo delle nostre masse gestite è confermato dai numeri di ottobre, con fuoriuscite concentrate nelle categorie a più bassa redditività - ha commentato l'- Per contro la raccolta retail, positiva ogni mese da inizio anno, ha superato abbondantemente i 2 miliardi di euro".