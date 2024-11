Ascopiave, Mediobanca alza target price e conferma Outperform

Mediobanca

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 3,36 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, confermando la".Gli analisti scrivono che nel terzo trimestre 2024 Ascopiave ha continuato a registrare un'elevata crescita a due cifre sia a livello di fatturato che di EBITDA. Durante la conference call, il management ha detto che sonodelle concessioni di distribuzione del gas in Lombardia messe in vendita da. Si prevede che la scadenza per raggiungere un accordo a dicembre 2024 sarà rispettata. Un accordo è possibile e la chiusura dell'operazione avverrà quindi nel 2025.L'AD di Ascopiave ha confermato che la società sarebbe interessata ad acquisire alcune delle concessioni di distribuzione del gas chedovrebbe cedere dopo l'acquisizione di 2iReteGas. Glidi Ascopiave e la società valuterà opportunità di ulteriore crescita esterna nella distribuzione del gas. Le acquisizioni dovranno essere coerenti con la struttura finanziaria della società. La flessibilità finanziaria deriva dal valore di circa 300 milioni di euro delle opzioni put sulle partecipazioni in EstEnergy e HeraComm.Mediobanca hain media del 5% a livello di EBITDA e dell'8% a livello di risultato netto. "Nonostante la performance positiva degli ultimi mesi, il prezzo delle azioni Ascopiave continua a implicare uno sconto a due cifre rispetto al valore RAB, che è incoerente con il premio RAB a cui vengono scambiati i principali peer - si legge nella ricerca - La possibile acquisizione delle concessioni di distribuzione del gas di A2A aumenterebbe la focalizzazione della società sul suo core business. L'impatto sul prezzo delle azioni dipenderebbe dal prezzo di acquisizione".