Ascopiave, closing per acquisizione AP RETI GAS North da A2A: operazione da 430 milioni

(Teleborsa) - Ilhanno sottoscritto l’atto definitivo per la cessione ad Ascopiave del 100% delle quote di AP RETI GAS North, veicolo societario titolare dei rami di azienda comprendenti un compendio di assets composto da circa 490 mila pdr di distribuzione gas relativi agli ATEM nelle Province di Brescia, Cremona, Bergamo, Pavia e Lodi, con una RAB 2023 di 397 milioni di euro e un EBITDA 2023 pari a 44 milioni di euro. Il deal sarà efficace dal 1° luglio 2025.Il prezzo corrisposto da parte di Ascopiave, che esprime la valutazione del ramo d’azienda al 31 dicembre 2023, è pari a, e sarà soggetto ad aggiustamento successivamente al closing, come da prassi.L’è stata finanziata da parte di Ascopiave utilizzando i proventi della dismissione della partecipazione in EstEnergy (234 milioni di euro) e, per la restante parte, mediante ricorso alla leva finanziaria, attraverso l’utilizzo di nuove linee di credito bancario fornite da BPER, Iccrea, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit e di una nuova emissione obbligazionaria con PGIM Private Capital."Ascopiave, con questa operazione, si qualifica tra i primi operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas e segna un punto di svolta nel progetto di sviluppo strategico del Gruppo", ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato,