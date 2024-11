Bill Ackman vuole revocare quotazione di Pershing e Universal Music Group da Amsterdam

Pershing Square Holdings

Universal Music Group

(Teleborsa) - "Cercherò l'approvazione del consiglio di amministrazione di, di cui io e la mia famiglia possediamo il 23% delle azioni, per". Lo ha scritto di X (ex Twitter), noto gestore statunitense di hedge fund."Il consiglio aveva preso in considerazione questa mossa perché la nostra seconda quotazione sul London Stock Exchange rappresenta ora oltre il 90% delle nostre negoziazioni - ha scritto - Gliforniscono un punto di svolta appropriato per questa conclusione".Il riferimento di Ackman, statunitense di famiglia ebrea, è ai"Concentrare la quotazione su una borsa, il LSE, e lasciare una giurisdizione che non riesce a proteggere i suoi turisti e le minoranze combina sia buoni principi commerciali che morali - ha affermato - Possiamo ancheper gli azionisti".Ackman ha anche detto di avere "" con, visto che siede nel CdA, sullo spostamento del suo domicilio e della sua quotazione negli Stati Uniti."Pershing Square ha il diritto contrattuale di far sì che UMG venga quotata negli Stati Uniti - ha specificato - Eserciteremo questo diritto e otterremo una quotazione negli Stati Uniti per UMG. UMG viene scambiata con un forte sconto rispetto al suo valore intrinseco con una liquidità limitata in gran parte dovuta al fatto che non ha la sua quotazione primaria sul NYSE o sul Nasdaq, e non è idonea per l'inclusione in S&P 500 e altri indici. Risolveremo questo problema. Ora è il momento giusto e appropriato per farlo".