Draghi, Trump: necessario agire con decisione in un'Europa in cambiamento

(Teleborsa) -, al suo arrivo al vertice informale dell’UE a Budapest, ha sottolineato come laapporterà significativi cambiamenti nelle relazioni. "Non necessariamente tutto in senso negativo", ha dichiarato, "ma dobbiamo prenderne atto".Draghi ha anche menzionato la possibilità di, ma ha ribadito che l’Europa è chiamata a prendere decisioni rapide di fronte alla nuova situazione."L’Europa non può più posporre le decisioni", ha detto, alludendo ai ritardi passati nel raggiungimento del consenso, che hanno causato crescita ridotta e stagnazione. "Mi auguro che", ha concluso, auspicando una maggiore coesione e reattività da parte dell’Unione.