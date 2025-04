"Futura – Il voto è la nostra rivolta": a Milano due giorni di idee, proposte, confronti

(Teleborsa) -in vista delsul lavoro e cittadinanza dell'8-9 giugno 2020.presso la Camera del Lavoro di Milano e, in diretta streaming, sulla piattaforma di Collettiva, il sindacato lancerà, una due giorni di proposte, condivisioni, confronti e idee sul tema della partecipazione di ogni cittadino alla vita politica.è il titolo scelto per questa edizione, per sottolineare che, in un sistema democratico, laè lo strumento più potente che abbiamo per. La politica non è solo quella dei partiti, ma si articola anche e soprattutto grazie alla partecipazione dal basso. Futura vuole quindi, come strumento di coinvolgimento per decidere insieme il domani. Parteciperanno personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dell’informazione e della società civile, visioni diverse con l'obiettivo di porre al centro le persone.La due giorni si apriràalle ore 10:00 con idel segretario generale della CGIL, ai quali seguirannodedicati ai referendum di giugno. La giornata divedrà l’evento arrivare insi collegheranno con Milano per condividere idee e lanciare le iniziative dai territori; e dall’Europa saranno in collegamento anche le piazze diLedella due giorni saranno affidate all’intervista della conduttrice del programma Le Iene Veronica Gentili al segretario generale della CGILIl programma di Futura 2025, assieme alla campagna referendaria ed al tesseramento sono stati presentati oggi a Roma, in una conferenza stampa con il segretario generale Maurizio Landini e il segretario organizzativoA margine dell'evento Landini ha parlato dei temi più caldi del momento, in particolare dellascatenata da Trump. "Nella storia le guerre commerciali hanno sempre portato a guerre non commerciali e, fra l'altro, siamo in un momento in cui si mettono i dazi e c'è anche unanel mondo che non ha precedenti. E quindi credo che siaed è importante chein questa direzione", ha affermato il leader sindacale.Per Landini ", ma soprattutto per, che significa non chiudersi sui singoli mercati, ma dialogare con tutti".Fra le priorità che il governo dovrebbe affrontare, Landini ha citato anche il problema della, della necessità dipubblici e privati e disalari del lavoratori. "Oggi la necessità è aumentare i salari e ridurre la precarietà, non di aumentare la spesa per le armi", ha affermato.A proposito deiper contrastare gli effetti dei dazi, il sindacalista ha rimarcato "l'incontro di ieri lo fatto solo con le imprese e con nessun altro", aggiungendo"non si possono dare a pioggia alle imprese" del PNRR e dei fondi di Coesione."Penso poi chedei sistemi di produzione, perchè il cambiamento climatico, l'aumento dell'inquinamento e la necessità di cambiare i sistemi di produzione sono problemi che abbiamo di fronte".