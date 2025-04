Trump: "Accordo equo con Cina". Dazi dimezzati su alcuni prodotti

(Teleborsa) -. Lo ha confermato oggi il Presidente degli Stati Uniti,, tornando a parlare dei dazi con i reporter presenti alla Casa Bianca.Trump starebbe valutando la possibilità di, tagliandoli in alcuni casi, nel tentativo di allentare le tensioni con Pechino, scrive il Wall Street Journal citando fonti vicine alla questione. In particolare, gli Stati Uniti potrebbero portare lema è anche allo studio un, che prevede dazi del 35% sui beni che non minacciano la sicurezza e del 100% per i prodotti strategici per gli USA.Il presidente Trump, aggiunge il quotidiano finanziario americano,definitiva e le discussioni rimangono incerte, essendo sul tavolo diverse opzioni. In ogni caso, un funzionario dell'Amministrazione ha affermato chee che un accordo dovrà seguire dei negoziati con Pechino.Della, invece, Trump ha parlato sul suo social network Truth, etichettandocome un uomo, a causa del suoe le zone occupate dalla Russia in cambio di un accordo di pace, come richiesto da Putin. "La situazione per l'Ucraina è disastrosa: può ottenere la pace o può combattere per altri tre anni prima di perdere l'intero Paese", ha scritto Trump.