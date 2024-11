OPAS Unieuro, Fnac Darty arriva al 91,1% del capitale. Ora il delisting

Fnac Darty

(Teleborsa) - Al termine della riapertura dei termini dell'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio () promossa dae RUBY Equity Investment su, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, glisociale (19,6% portato in adesione + 71,5% già detenuto).Si sono verificati i presupposti per l'adempimento dell'obbligo di acquisto e per il. La data di pagamento della riapertura dei termini avrà luogo il 15 novembre 2024."Questo importante successo rafforza la nostra convinzione che sia condivisa la nostra ambizione di costruire un leader nella vendita al dettaglio specializzata in Europa - ha commentatodi Fnac Darty - In attesa delle autorizzazioni richieste dalla normativa, che prevedo arriveranno entro poche settimane, non vediamo l'ora di lavorare con i team di Unieuro per garantire una fluida integrazione e generare così valore per tutti i nostri azionisti, partner e clienti".