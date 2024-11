Recordati, utile 9 mesi sale a 445 milioni nonostante aumento oneri finanziari

Recordati

(Teleborsa) -, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, ha registratoconsolidati per idel 2024 pari a 1.743,1 milioni di euro, in crescita del 12,0% rispetto allo stesso periodo del 2023 o del 9,3% a perimetro omogeneo e a cambi costanti, trainati dall'ottimo andamento del business in entrambi i segmenti, Specialty & Primary Care e Rare Diseases. Nei primi nove mesi del 2024 l'effetto cambio negativo è stato pari a 35,9 milioni (-2,3%), attribuibile in larga misura alla svalutazione della lira turca, in particolare nel primo e terzo trimestre, compensata da un'elevata inflazione dei prezzi in Turchia.L'è stato pari a 665,7 milioni di euro, in crescita dell'11,8% rispetto allo stesso periodo del 2023 e con un'incidenza sui ricavi netti del 38,2%, in linea con l'anno precedente.Glisono stati pari a 62,3 milioni di euro, in aumento di 13,3 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e includono 2,8 milioni di perdite su cambi (per la maggior parte non realizzate, rispetto a 0,3 milioni di perdite nei primi nove mesi del 2023) e 3,9 milioni di perdite monetarie nette derivanti dalla contabilizzazione degli effetti dell'iperinflazione (rispetto a 1,8 milioni di utili nei primi nove mesi del 2023).L', pari a 445,4 milioni di euro con un'incidenza sui ricavi del 25,6%, è cresciuto del 9,5% rispetto allo stesso periodo del 2023."Nei primi nove mesi abbiamo registrato una crescita a doppia cifra di ricavi e utili, che riflette l'ottima performance di tutta l'azienda con un maggior numero di pazienti che beneficiano delle nostre terapie - ha commentato l'- Questi risultati riflettono il continuo impegno di tutte le nostre persone, che sono fondamentali per il nostro successo. Con una previsione positiva per il resto dell'anno, siamo. Insieme continueremo a costruire sul nostro slancio e a creare valore duraturo per i nostri stakeholder"."Sono inoltre lieto di sottolineare il recente accordo conper l'acquisizione dei diritti globali di, l'unica opzione terapeutica approvata per i pazienti affetti dalla malattia dell'agglutinina fredda - ha aggiunto - Quest'operazione rafforzerà il forte impegno al servizio dei pazienti affetti da malattie rare e rappresenta una, portando un prodotto con un profilo solido, supportato da un team forte, con interessanti contributi finanziari attesi sia a livello di ricavi che di utili"Ilal 30 settembre 2024 è stato pari a 1.317,3 milioni di euro, corrispondenti a una leva di poco inferiore a 1,6 volte l'EBITDA, a fronte di un debito netto pari a 1.579,4 milioni al 31 dicembre 2023.Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di distribuire agli azionisti unrelativo all'esercizio 2024 pari a 0,60 euro (al lordo delle ritenute di legge). L'acconto sul dividendo 2024 sarà posto in pagamento a decorrere dal 20 novembre 2024 (record date 19 novembre 2024), con stacco della cedola n. 34, agli azionisti registrati in data 18 novembre 2024.