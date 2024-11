Sanlorenzo, utile 9 mesi sale a 73 milioni di euro. Backlog lordo record

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha registratoneidel 2024 pari a 669 milioni di euro, di cui 253,9 milioni generati nel terzo trimestre, in crescita del 6,9% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.I risultati sono stati guidati dall'(+15,4%) e con un risultato sostanzialmente stabile delle Divisioni Yacht (-0,8%) e Bluegame (+3,1%) che consolidano i livelli record del 2023. In aggiunta,contribuisce per 17,6 milioni nei due mesi di consolidamento dall'acquisizione di inizio agosto. A livello geografico, si evidenzia un(+39%) la cui incidenza si attesta al 14,9% rispetto all'11,0% del FY2023, il forte sviluppo continuativo dell'area MEA (+80%), ed una buona performance dell'area APAC (+17%). L'Europa registra un dato in flessione (-9%) anche dovuto a una base di comparazione sfidante vista la crescita particolarmente elevata (+38%) del 2023.L'è pari a 123,6 milioni di euro, +8,6%, con un margine del 18,5% sui Ricavi Netti Nuovo, in crescita di 30 basis point (+50 basis point senza l'effetto Swan). Ildi Gruppo è pari a 72,9 milioni di euro, +9%."Nei primi nove mesi dell'anno, i risultatidel nostro Gruppo, che continua a crescere anche in contesti sfidanti, grazie ad una strategia bilanciata ed attentamente pianificata - ha commentato l'- Con un Backlog Netto superiore al miliardo di Euro, venduto al 90% a clienti finali, con i quali abbiamo instaurato relazioni strette e autentiche, siamo immuni alle dinamiche di stocking-destocking della rete di distribuzione tipiche dei player esposti a segmenti di prodotto di dimensioni e/o posizionamento inferiori".Ladi cassa pari a 27,2 milioni di euro al 30 settembre 2024, dopo il pagamento di dividendi per 34,6 milioni e investimenti netti organici per 27,8 milioni, nonché dopo un assorbimento di cassa non ricorrente legato ad esborsi di natura straordinaria per 82,9 milioni, prevalentemente riferibili alle operazioni di M&A.Illordo al 90% è venduto a clienti finali e pari a 1.720 milioni di euro al 30 settembre 2024, il, grazie ad un incremento di 355 milioni nel Q3 (129 milioni riferibili a Swan). Considerando la quota di Backlog lordo entro l'esercizio (876 milioni), il livello di copertura della Guidance Ricavi Netti Nuovo di 915-950 milioni si attesa al 94% del mid-point, mentre 844 milioni di portafoglio si riferiscono agli esercizi successivi. Il Backlog netto si attesta a 1.051 milioni, con un rapporto alla Guidance Ricavi Netti Nuovo superiore a 1,1x, rispetto ad un livello normale pre-Covid nel range 0,8x-0,9x.Confermata la Guidance 2024 di Ricavi Netti Nuovo, EBITDA, EBIT, Risultato Netto di Gruppo ed Investimenti, sia su base organica, sia su base consolidata che include il contributo di 5 mesi da parte di Swan, mentre alla luce del riassorbimento del capitale circolante netto già acquisito al 30 settembre 2024, avvenuto più repentinamente rispetto a quanto preventivato ad inizio anno, sinel range 110-120 milioni di euro (precedentemente 160-170 milioni).