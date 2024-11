WIIT, upgrade a Buy di TP ICAP Midcap con taglio target price

WIIT

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha migliorato a "" da "Hold" lasul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, dopo aver abbassato il target price a 24,1 euro (upside del 20%) dai precedenti 24,4 euro e considerando il recente calo del titolo.Gli analisti hannoper la società (a causa di cessioni di attività acquisite non strategiche superiori alle attese) al 24,6% entro la fine dell'anno (rispetto al 27,4% precedente). Allo stesso tempo, il margine EBITDA rettificato delne beneficia, salendo dal 34,7% al 34,9% entro la fine dell'anno, sebbene l'impatto sull'EPS rimanga leggermente negativo al -5,6% per il 2024.Di conseguenza, per il, prevedono anche unadei ricavi (4% organica e 8,8% correlata alle operazioni di M&A) per un totale del 12,8% (rispetto al 13% precedente). Restano cauti sul margine EBITDA rettificato dopo l'ultima acquisizione effettuata a fine ottobre e stimano che potrebbe attestarsi al 35,7% nel 2025 (rispetto al 36% precedente). Grazie all'eccellente generazione di cassa prevista e alla riduzione degli oneri finanziari, l', attestandosi al -2,4%.