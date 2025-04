WIIT, TP ICAP Midcap: potenziale impatto favorevole da scenario dazi

WIIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing,. Lo scrivono gli analisti di TP ICAP Midcap in un report in cui analizzato l'impatto dei dazi USA sui titoli nella loro copertura, sottolineando comunque che resta difficile valutare appieno l'impatto della politica di Donald Trump, perché questi dazi potrebbero essere modificati o revocati a discrezione dell'amministrazione e in base alle risposte di altri paesi.Viene fatto notare che WIITe trae vantaggio dalla sua forte esposizione europea (100% dei ricavi). Con i dazi sulle apparecchiature dei data center provenienti da Cina, Taiwan e Corea del Sud, è probabile che i fornitori statunitensi vedano costi più elevati, limitando potenzialmente l'espansione dell'IA e delle infrastrutture cloud negli Stati Uniti.I player europei come WIIT potrebbero trarre vantaggio da una migliore competitività. Inoltre, l'aumento dei costi di costruzione dei data center negli Stati Uniti. WIIT trae vantaggio anche dall'esposizione in Germania, dove sono previsti 600 miliardi di euro di investimenti nei prossimi dieci anni in difesa e infrastrutture, rendendo i data center sempre più strategici.