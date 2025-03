Expert.ai, TP ICAP Midcap abbassa target price e conferma Hold

Expert.ai

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato il(aper azione dai precedenti 1,50 euro) e confermato la) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio.Gli analisti scrivono che ilper il gruppo con un aumento di capitale, una rinegoziazione del debito e una ristrutturazione interna, che ha portato a costi non ricorrenti per l'anno. Rimangono comunque fiduciosi nel contributo della nuova suite "EidenAI" al periodo 2025/26/27, nell'apertura dell'azienda alle operazioni di M&A e JV per raggiungere i suoi obiettivi strategici e nella ristrutturazione interna.TP ICAP Midcap haper il periodo 2025/26 a causa della revisione della guidance midpoint EBITDA per il periodo.