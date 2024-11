Fideuram (Intesa) con BlackRock per lo sviluppo del Digital Wealth Management in Ue

Gruppo Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -(FISPB), il polo private del, leader in Italia, ha lanciato una nuova, per accelerare la crescita della propriain Italia e in Europa."Questo accordo si inserisce perfettamente nella nostra strategia basata sulla crescita delle attività di Wealth Management e sullo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche. Grazie alla collaborazione con BlackRock potremo ampliare la nostra clientela a livello europeo, offrendo soluzioni all’avanguardia", commenta, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo.FISPB intende, sia tramite i migliori servizi di intermediazione, consulenza ibrida e gestione di portafoglio attraversoGrazie a questa collaborazione con, guidata in Italia da, FISPB sfrutterà la vasta competenza in materia di investimenti di BlackRock, le sue avanzatee la profondaper ampliare la sua proposta digitale, offrendo ai clienti una gamma di investimenti completa e più accessibile che mai.a partire dai mercati, dove opera la controllata Intesa Sanpaolo Wealth Management e dove sono già state identificate interessanti opportunità di crescita., sotto la guida del Consigliere Delegato e CEO Carlo Messina, ha sviluppato un, caratterizzato da una forte componente di ricavi commissionali da, supportata da soluzioni digitali innovative., FISPB ha ampliato la propria offerta grazie a uncon la sua piattaforma di wealth management, che da ottobre 2022 è in grado di operare direttamente sui mercati finanziari. Si tratta di un modello dia, con unper accedere in autonomia, o con il supporto remoto di banker professionisti, a soluzioni di wealth management in modo semplice, trasparente ed efficace."Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione con BlackRock che ci offre l'opportunità di rafforzare i nostri programmi nella gestione patrimoniale digitale e di espanderci ulteriormente in Europa, un mercato con notevoli margini di crescita, dove possiamo spingere la nostra competenza, forza e storia di successo nella gestione del risparmio e degli investimenti", afferma, Head of Intesa Sanpaolo Wealth Management Divisions.Per, Head of BlackRock International, "l'esperienza di BlackRock negli investimenti globali e le sue capacità tecnologiche all’avanguardia consentiranno a FISPB di accelerare la prossima fase di crescita del proprio business".