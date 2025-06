Consulenza finanziaria, Digital Special Meeting: AI, innovazione e strategia multicanale guidano la trasformazione

(Teleborsa) -, ispirazione e aggiornamento sui grandi temi della trasformazione digitale del settore: il futuro dellasi è dato appuntamento ieri aun evento carico di energia e visione che ha riunito oltreI Digital Specialist sono figure centrali nella strategia di innovazione del Gruppo Fideuram: ambasciatori della cultura digitale, super-user coinvolti nell’implementazione dei nuovi strumenti e punto di riferimento sui territori per accompagnare i consulenti finanziari nella transizione digitale. Un ruolo che si conferma sempre più strategico nella costruzione del futuro della consulenza.ha guidato i partecipanti in un viaggio ad alto contenuto innovativo, tra visioni strategiche, casi concreti e trend emergenti che stanno ridisegnando il panorama tecnologico-finanziario.Ad aprire i lavoriAmministratore Delegato di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, seguito dall’intervento di Fabio Cubelli, Condirettore Generale.La mattinata è proseguita con gli interventi diResponsabile Coordinamento Reti Consulenti Finanziari, eponsabile Performance e Incentivi Commerciali, che hanno raccontato l’evoluzione del ruolo del Digital Specialist in una banca sempre più digitale.Tra i momenti più attesi, la tavola rotonda moderata daHead of Fund Research and Alternative Investments di Fideuram Asset Management SGR, che ha visto il confronto tra esponenti di primarie società di gestione su tematiche di forte attualità: le tensioni USA-Cina, l’impatto crescente dell’intelligenza artificiale sui mercati e le nuove sfide dell’asset management globale.Nel pomeriggio riflettori suon il contributo degli Sponsor Multicanalità di Intesa Sanpaolo Private Banking e una serie di interventi ad alto impatto:Head of Training and Research di Franklin Templeton ha mostrato come l’intelligenza artificiale possa potenziare concretamente la relazione consulente-cliente, grazie a digital asset e strumenti evoluti di personalizzazione., Head of Information Technology di Fideuram – ISPB, ha guidato i presenti in un’esplorazione lucida e concreta dell’AI: dal suo funzionamento interno alle opportunità reali, passando per limiti, rischi e confini etici.Il giornalista Simone Pieranni ha allargato la prospettiva all’arena geopolitica, mettendo in luce il ruolo cruciale della Cina come protagonista dello sviluppo dell’intelligenza artificiale e dell’equilibrio tecnologico globale.con la presentazione di Forward Fit, il nuovo progetto strategico illustrato da Raffaele Levi, Responsabile Modello di Business di Fideuram – ISPB: una roadmap condivisa tra le reti, che prevede rilasci chiave come l’app unica, la digitalizzazione delle carte e nuovi flussi di onboarding.A completare il quadro l'intervento diResponsabile Assistenza Strumenti, che ha ripercorso il percorso dell’innovazione digitale in Fideuram: dalle prime sperimentazioni fino ai progetti attualmente in fase di rilascio, restituendo una visione coerente e in evoluzione del cambiamento.Nel finale,condotto da, Responsabile Sviluppo e Formazione Reti di Fideuram – ISPB, ha celebrato l’impegno, la competenza e la capacità di innovazione dei Digital Specialist che si sono distinti nel corso dell’anno.A chiudere la giornata, l’intervento di, Responsabile Rete e Coordinamento Commerciale di Fideuram – ISPB, che ha ribadito il ruolo strategico dei Digital Specialist nel modello consulenziale della Divisione Private, sottolineando l’impegno a investire nella loro crescita professionale, formazione continua e nella capacità di generare valore per consulenti e clienti.