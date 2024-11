Piaggio, Equita abbassa target price e conferma Hold

Equita

Piaggio

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 2,8 euro) ilsu, produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che i risultati del terzo trimestre del 2024 con fatturato in calo del 19% YoY (nonostante una base di confronto semplice - 3Q23 -21% YoY) e con un EBITDA margin in calo di 70bps YoY a 16,5% (vs 17% atteso)."Le nostre stime 2025 rimangono comunque sfidanti (fatturato +3,5% ed EBITDA +4%) considerando la- si legge nella ricerca - La dinamica dei prezzi e la capacità di mantenere gli attuali elevati margini rimangono temi centrali anche in considerazione della crescente concorrenza soprattutto in Europa (principale mercato per il gruppo)".