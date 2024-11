Possibile rottura dell’accordo tra MEF e Lufthansa su Ita Airways

(Teleborsa) - Dopo quasi due anni di trattative, l’accordo tra ilsull’acquisizione dirischia di saltare. La Commissione Europea aveva già approvato l’intesa, certificando l’assenza di problemi anticoncorrenziali e accogliendo gli impegni assunti dalle parti per evitarli. Tuttavia, la richiesta didi attivare una clausola per ridurre di 10 milioni di euro la seconda tranche del pagamento (portandola a 315 milioni dai 325 inizialmente concordati) ha trovato la ferma opposizione del governo italiano.Secondo, che monitora gli sviluppi,, suscitando speranze per un esito positivo della trattativa. In caso contrario, l'assenza di accordo sarebbe un esito inatteso, dato che si pensava che eventuali fluttuazioni di mercato, compresi i possibili cali di ricavi di Ita, fossero già state tenute in conto.Altroconsumo ha ribadito l’importanza di, tutelando il mercato e i contribuenti. L’organizzazione chiede a Governo e Lufthansa di trovare al più presto una soluzione che garantisca la continuità dei servizi di Ita per i viaggiatori. Invita inoltre il Governo a chiarire le misure che adotterà qualora l’accordo non andasse in porto.