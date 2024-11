Toscana Aeroporti, nei nove mesi traffico passeggeri supera soglia dei 7 milioni

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) -, Società che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa, ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ilche supera la soglia dei 7 milioni, con una crescita del 10,6% rispetto al 2023.sono pari a 83,2 milioni, in aumento del 6,4%. Al netto dell’effetto una tantum della positiva sentenza del 2023[1], la crescita raggiunge il +14,2%.che si attesta a 33,5 milioni, con una crescita del 5,5%.di 12,9 milioni, con un incremento del +18,6%. Al netto dell’importo straordinario registrato nel 2023 a seguito della positiva sentenza e del relativo effetto fiscale l’incremento si attesta al +83,7%.a 76,6 milioni di euro., ha commentato: “I risultati ottenuti dal Sistema Aeroportuale Toscano nei primi nove mesi del 2024 sono molto positivi, a partire dal raggiungimento del nuovo record nel traffico passeggeri. Anche i risultati economici sono in deciso miglioramento, con una, ulteriormente rafforzata al netto dell'evento straordinario del 2023. Questo dimostra la solidità del nostro modello di business., pur in un contesto macroeconomico complesso e incerto, portando avanti importanti investimenti infrastrutturali: l’ampliamento e la ristrutturazione del terminal di Pisa e la prosecuzione delle attività connesse all’iter approvativo del Master Plan di Firenze.”