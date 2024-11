Caleffi, ricavi in decremento del 14% nei primi 9 mesi

Caleffi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e specializzata nella produzione e nella commercializzazione di articoli di lusso per la casa, ha chiuso idel 2024 conpari a 35,1 milioni di euro, con un decremento del 14% rispetto al 30 settembre 2023 (40,7 milioni di euro)."Il contesto macroeconomico internazionale rimane caratterizzato dache continuano a influenzare il nostro mercato di riferimento e più in generale l'intero mercato dei beni di consumo durevoli - ha commentato l'- Il rallentamento della pressione inflattiva e delle conseguenti misure restrittive delle banche centrali, risulta più lento del previsto e condiziona la propensione all'acquisto dei prodotti di biancheria per la casa"."Fare previsioni attendibili in tale contesto risulta complesso, ma riteniamo, alla luce dell'andamento vendite degli ultimi mesi e del portafoglio ordini alla data, diun fatturato nell'intorno dei 56/58 milioni di euro, con un EBITDA margin compreso fra l'8 e il 9%", ha aggiunto.