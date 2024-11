Credem, accordo da 95 milioni di euro con Worldline su merchant acquiring

Credem

(Teleborsa) -, una delle maggiori banche italiane, e, colosso francese dei pagamenti, hanno sottoscritto undi lungo periodo per laper i pagamenti digitali (merchant acquiring) e gestione dei Pos (Point of sale).L'accordo prevede ildi Credem per un importo di(con un meccanismo di aggiustamento prezzo nei prossimi anni e basato su obiettivi specifici), e la firma di un accordo commerciale di lungo periodo, fino a 15 anni, per la distribuzione dei prodotti e servizi di Worldline attraverso la rete di Credem."Siamo molto soddisfatti di questo accordo - ha dichiarato- che ci consentirà di proporre strumenti e tecnologie in costante evoluzione grazie all'innovazione ed al sempre miglior utilizzo delle tecnologie digitali. Vogliamo continuare a creare valore per i nostri clienti ed in questo senso siamo convinti che Worldline potrà affiancarci al meglio in questo percorso".La collaborazione riguarderà la gestione delle attività di acquiring di oltre 25.000 esercenti con circa 32.000 Pos, che nel 2023 hanno generato"Questo accordo con uno dei più solidi Gruppi bancari italiani ed Europei rappresenta un ulteriore consolidamento della nostra presenza sul mercato, permettendo di posizionarci come secondo player in Italia", ha dichiarato(WLMSI).Il completamento dell'operazione è soggetto all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, inclusa l'autorizzazione di Banca d'Italia e ilcon un esborso netto di Worldline di circa 75 milioni di euro, poiché l'altro azionista di WLMSI contribuirà per circa 20 milioni di euro.