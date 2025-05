Nexi, margini in crescita nel primo trimestre. Guidance confermata

Nexi

(Teleborsa) -, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, ha chiuso ilconpari a 810,2 milioni di euro, in crescita del 3,7% rispetto al 1trim24, e l'è stato pari a 386,9 milioni di euro, in crescita del 7,1% a/a. L'si è attestato al 48%, con un incremento di 149 punti base rispetto al 1trim24, grazie al continuo controllo dei costi, alla leva operativa e alla realizzazione di sinergie alla luce dell'integrazione del Gruppo.Al 31 marzo 2025, lasi è attestata a 4.790 milioni di euro, mentre il rapporto Posizione Finanziaria Netta/EBITDA è diminuito a 2,5x (2,3x escludendo il programma di share buy-back eseguito nel 2024), dimostrando la capacità del Gruppo di ridurre la leva finanziaria in maniera organica.Nexi segnala 600 milioni di euro di, +20% a/a, di cui 300 milioni di euro come distribuzione dividendi, in pagamento il 21 maggio 2025, e 300 milioni di euro come programma di riacquisto azioni proprie. L'inizio del programma è previsto per il 21 maggio 2025.Per il, Nexi conferma i seguenti: Ricavi: crescita low-to-mid-single digit a/a, influenzata da impatti eccezionalmente elevati relativi alla vendita dei business di acquiring da parte di alcune banche e a rinegoziazioni di contratti rilevanti in termini di size. Al netto di tali impatti, la crescita underlying dei ricavi è prevista in accelerazione a/a; EBITDA margin expansion: almeno 50 punti base a/a; Excess cash generation: almeno 800 milioni di euro.