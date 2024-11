Piano 'Italia a 1 Giga': Open Fiber e UNIFIBER insieme per estendere la rete FTTH nel Lazio

Unidata

(Teleborsa) -- operatore di rete in fibra ottica FTTH leader in Italia e tra i primi a livello europeo - e- joint venture istituita dae CEBF - comunicano di aver stretto unche consentirà a Open Fiber di riutilizzare infrastrutture di rete di proprietà di UNIFIBER già esistenti nel Lazio per estendere la rete FTTH (Fiber To The Home, la fibra che arriva all'interno delle abitazioni) nell'ambito delpiano di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga finanziato dai fondi del PNRR.La partnership è volta adfavorendo interventi tempestivi per ridurre il digital divide e migliorare l'accesso a servizi sempre più essenziali garantiti dalla connessione, in linea con gli obiettivi europei della Gigabit society e del Digital Compass.L'infrastruttura attraversa i Comuni di Bracciano, Colleferro, Albano, Monterotondo, Vetralla, Palombara Sabina, Marcellina, Moricone, Ladispoli, Cisterna di Latina, Formello, Anguillara, Valmontone, Monterosi e Mentana."L'obiettivo principale di Open Fiber è creare un'infrastruttura di rete capace die accordi come questo sono fondamentali per accelerare lo sviluppo della Regione grazie alla nostra rete in FTTH" - ha commentato"La nostra infrastruttura, infatti, è in grado di raggiungere fino a 10 Gigabit al secondo con il massimo delle performance su tutti i dispositivi. In questo modo cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni potranno accedere senza interruzioni a lavoro da remoto, didattica online, servizi pubblici, telemedicina, domotica e intrattenimento"."Unifiber è nata con l'intento diin aree che altrimenti sarebbero rimaste escluse e relegate allo stato di digital divide - dichiara- nel corso di questi anni abbiamo preso iniziative importanti, che hanno dato maggiore impulso a Unifiber e accresciuto il suo perimetro di azione. Ma questa annunciata oggi è un'iniziativa particolarmente rilevante per accelerare questo processo virtuoso, con tutto il vantaggio che ne consegue per le aziende e i cittadini accolti e ricompresi nel nostro grande progetto. La partnership con una realtà autorevole come Open Fiber ci pone, con nostro orgoglio, tra i protagonisti di quella che non è soltanto un'iniziativa industriale, ma anche un'azione di beneficio collettivo, strategica per il sistema Paese".