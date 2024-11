Aste BTP, tutto esaurito nelle riaperture

(Teleborsa) -nei, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 14 novembre 2024.Per quanto riguarda il, il Tesoro ha assegnato 1.200 milioni di euro, ovvero l'importo massimo, a fronte di una domanda per 3.205 milioni di euro.Per quanto riguarda il, il Tesoro ha assegnato 300 milioni di euro, ovvero l'importo massimo, a fronte di una domanda per 965 milioni di euro.Per quanto riguarda il, il Tesoro ha assegnato 300 milioni di euro, ovvero l'importo massimo, a fronte di una domanda per 1.035 milioni di euro.Per quanto riguarda il, il Tesoro ha assegnato 250 milioni di euro, ovvero l'importo massimo, a fronte di una domanda per 821 milioni di euro.