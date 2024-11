Congiuntura economica, Confcommercio: si confermano tutti i segnali di debolezza

(Teleborsa) - "A un certo punto dell’anno, allesi deve giocoforza affiancare uno scrutinio delle evidenze quantitative mediante la semplice aritmetica. Nella metrica corretta per i giorni di calendario i primi nove mesi del 2024 segnano un tendenziale del PIL a più 0,4%. Non sarebbe dissimile, secondo le nostre, l’andamento dell’ultimo quarto, con un novembre in crescita congiunturale di un decimo di punto e un tendenziale a +0,5%. Aggiungendo, quindi, due decimi dovuti al maggior numero di giornate lavorative, la chiusura del 2024 si collocherebbe a, lontano dall’obiettivo dell’1%, il cui raggiungimento sarebbe ormai condizionato a un’accelerazione finale scarsamente probabile, almeno stando alle serie storiche delle variazioni congiunturali degli ultimi venti anni". È quanto evidenzianella sua analisi sulladell'Italia."Rispetto al mese scorso si confermano tutti igià individuati, con la conferma, secondo la stima provvisoria per settembre, di un arresto nella crescita dell’occupazione – prosegue l'analisi –. Inoltre, lacontinua a stentare e le presenze turistiche, valutate anche in questo caso in formulazione provvisoria, sarebbero caratterizzate, a settembre, da una variazione moderatamente negativa rispetto allo stesso mese del 2023, con la componente italiana ancora in forte calo (circa -4%)."Non muta, altresì, il panorama dei, l’anello debole di un frangente congiunturale che si protrae da troppi mesi. A ottobre stimiamo per l’(Indicatore dei Consumi Confcommercio) una variazione negativa di mezzo punto nella metrica destagionalizzata e una modesta crescita (+0,4%) per il tendenziale grezzo, dopo una riduzione a settembre. Certo, non mancano spunti favorevoli: crescono acquisti e consumi di comunicazioni e cura della persona, attrattori strutturali della spesa delle famiglie. Bene, sempre a ottobre, la spesa per servizi ricreativi e culturali e l’elettronica di consumo, mentre la battuta d’arresto per i consumi fuori casa avvantaggia l’alimentazione domestica", ha sottolineato Confcommercio."Ma, nel complesso, a partire dalla nuova riduzione dellapere dalle perduranti difficoltà dell’, mancano impulsi significati di vivacità. Le aspettative per i consumi di dicembre restano ben orientate, ma solo sulla scorta di una residuale speranza che prima o poi i maggiori redditi reali si trasformino in maggiori consumi. I prossimi giorni, a cavallo del, diranno se tali aspettative sono fondate"."La risalita, secondo le nostre stime, dell’su base annua a novembre (e presumibilmente dicembre) sopra l’1% è frutto di un effetto base, perfettamente in linea con le previsioni e non desta preoccupazione", conclude Confcommercio.