Interventi di bonifica in Slovacchia: incontro a Roma tra il Vicepremier Taraba e Sogesid

(Teleborsa) - Vertice tra il Vice Primo Ministro e Ministro dell’Ambiente della Repubblica Slovacca,, in visita ufficiale a Roma e, la Società di Ingegneria di Stato, finalizzato a rafforzare lain ambito ambientale. Il Vicepremier Taraba ha espresso l’intenzione delladi avvalersi dell’esperienza e delle competenze tecniche della Sogesid per progetti di bonifica e risanamento ambientale, da formalizzarsi attraverso untra il Ministero dell’Ambiente slovacco e quello italiano.Le principaliincludono l'assistenza tecnica e professionale nella cooperazione sul tema del recupero energetico dei rifiuti, l'assistenza tecnica e operativa nelle attività diin aree specifiche del territorio slovacco e i programmi per l'ulterioredei funzionari locali e la creazione di nuove personalità specializzate in loco.