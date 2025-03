Turismo, il Gobal Summit del WTTC si terrà a Roma a settembre 2025

(Teleborsa) -. In collaborazione con ile l’Agenzia Nazionale del Turismo () e la partecipazione dele della Regione Lazio, la Città Eterna ospiterà ladel WTTC presso l’Auditorium Parco della Musica,Riconosciuto come l’evento annuale di riferimento a livello globale per il settore del Turismo, il Global Summit del WTTCturistica per affrontare le principali sfide e opportunità del comparto.L’edizione 2025 si preannuncia come un, con un focus sui temi della, dele delle strategie di investimento, oltre ad approfondimenti sul ruolo crescente della tecnologia nello sviluppo del settore.Per il, "rappresenta ilper ospitare questo incontro". "L’Italia è pronta a cogliere questaper rafforzare la propria leadership nel settore turistico - sottolinea Santanchè - promuovendo. Crediamo fermamente che eventi come questo siano fondamentali per favorire il dialogo tra pubblico e privato, stimolare nuovie garantire un futuro prospero a un comparto che è tra i principali motori economici della nostra Nazione"."Sono lieta di riportare il nostro Global Summit in Europa e di poter accendere i riflettori sulla città iconica di Roma", commenta, Presidente e CEO del WTTC, aggiungendo "per accogliere i nostri membri, rappresentanti istituzionali e ospiti illustri provenienti da ogni angolo del pianeta".