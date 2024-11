Seco, Mediobanca abbassa target price e conferma Neutral

Mediobanca

Seco

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 2,60 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, e ha mantenuto ilsul titolo a "", dopo la diffusione dei conti del terzo semestre 2024 Gli analisti scrivono che i risultati sono stati, evidenziando un calo del fatturato in linea con le aspettative ma con una redditività inferiore, mentre la generazione di cassa è stata leggermente superiore alle stime.Mediobanca haper riflettere margini più deboli per il resto dell'anno, confermando nel complesso le previsioni per le dinamiche del fatturato. Nel 2024, prevedono che i ricavi raggiungeranno i 183 milioni di euro, il che implica un calo del 9% nel quarto trimestre, in rallentamento sequenziale rispetto ai trimestri precedenti. Prevedono che l'EBITDA rettificato raggiungerà i 26 milioni di euro nel 2024 (-14% di taglio rispetto alla stima precedente), il che implica un leggero miglioramento del margine EBITDA al 13,2% nel quarto trimestre. Nel 2025-26 conferma lo scenario di un ritmo di ripresa del fatturato mid-teens supportato dal miglioramento dello slancio della domanda sottostante abbinato alle partnership strategiche annunciate."Pur riconoscendo che i multipli attuali non riflettono il potenziale di crescita a lungo termine di Seco, confermiamo il rating Neutral poiché riteniamo che siasu un'inversione dello slancio degli utili per diventare più costruttivi sul nome", si legge nella ricerca.