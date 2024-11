Beiersdorf Italia ottiene la certificazione per la parità di genere con ASACERT | SB

(Teleborsa) -, ente accreditato, ha riconosciuto la certificazione sullacon un punteggio di 92 su 100, un traguardo rilevante che dimostra l’impegno dell’azienda implementando annualmente, a livello globale, misure concrete per creare un ambiente di lavoro che sia inclusivo e rispettoso delle pari opportunità per tutti.Beiersdorf S.p.A. con sede a Milano e circa 200 dipendenti, è stata fondata nel 1931. Tra i marchi del gruppo: NIVEA, Labello, Eucerin e Hansaplast, l’azienda conta oltre 150 affiliate internazionali dell'azienda cosmetica Beiersdorf AG che ha sede ad Amburgo, in Germania.Il successo internazionale del gruppo è basato sull’, sulla continua innovazione dei prodotti, e sui marchi di successo, oltre che all’attenzione dedicata al benessere dei propri collaboratori.Con la. compie un nuovo significativo passo verso la sostenibilità sociale inserendosi nel percorso globale, che ha l’obiettivo di raggiungere, entro il 2025, una leadership equilibrata al 50/50 in termini di genere a tutti i livelli dirigenziali in tutto il mondo.Laè, infatti, un documento tecnico che fornisce alle organizzazioni e alle aziende di ogni dimensione e forma giuridica, pubbliche o private, leconformandosi così ai requisiti posti secondo la missione 5 del PNRR. L’obiettivo è quello di, grazie alla creazione di un sistema di gestione da sottoporre a iter di certificazione da parte degli entri accreditati.Ottenere lasignifica per un’organizzazione aver raggiunto un buon grado di maturità, in materia di, rispetto ai seguenti temi: cultura e strategia, governance, processo di HR, opportunità di crescita, equità remunerativa, tutela della genitorialità.includono: raggiungimento di un ambiente lavorativo sano e costruttivo, con il conseguente aumento della produttività e della motivazione dei dipendenti; rafforzamento dell’immagine aziendale nei confronti degli stakeholders; importanti vantaggi competitivi sul mercato; accesso a sgravi fiscali; accesso a premi nella partecipazione a bandi nazionali ed Europei; riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.Un traguardo e un esempio virtuoso quello di Beiersdorf Italia. Un percorso accessibile a tutte le attività che abbiano a cuore i valori dellae che intendano certificare il proprio contributo per una società che sia più equa e inclusiva, usufruendo al contempo di vantaggi gestionali che ne derivano.