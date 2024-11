Digital Bros, TP ICAP Midcap taglia target price e conferma Buy

Digital Bros

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato la" (visto l'upside potenziale del 134%) e abbassato ilper azione (dai precedenti 22 euro) sul titolo, gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan, dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2024/25.Nonostante diversi lanci ad alto potenziale previsti per la fine dell'anno fiscale, il gruppodi ricavi in ??calo e EBIT stabile."Il gruppo rimane cauto nelle sue previsioni, dato un- si legge nella ricerca - Considerando le numerose ristrutturazioni e cancellazioni di progetti all'interno del settore, unite alla continua crescita del numero di player, siamo convinti che il meglio debba ancora venire per coloro che si sono adattati e possono soddisfare le aspettative in evoluzione dei player".