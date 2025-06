Portobello, TP ICAP Midcap pone giudizio under review in attesa di progressi tangibili

Portobello

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha postodi, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che opera attraverso l'attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario e proprietaria della omonima catena retail e del portale ePRICE, "".Gli analisti ricordano che Portobello ha registrato, caratterizzato da un rallentamento commerciale e da importanti vincoli legali e finanziari. Ilsi è attestato a 73,9 milioni di euro, in calo del 29% su base annua, riflettendo una performance commerciale più debole in un contesto finanziario difficile e una graduale svolta verso un modello di business interamente orientato al retail.L'si è attestato a -65,7 milioni di euro, penalizzato dal deleverage operativo e da significativi oneri non ricorrenti. L'è stato pari a -145,8 milioni di euro, influenzato da voci straordinarie tra cui svalutazioni di magazzino (-23,3 milioni di euro), svalutazioni di contratti pubblicitari (-35 milioni di euro), svalutazioni di partecipazioni azionarie (-17,1 milioni di euro) e accantonamenti per rischi fiscali (-27,1 milioni di euro).L'ha raggiunto i 54,4 milioni di euro, evidenziando l'urgente necessità di ripristinare l'equilibrio finanziario. L'azienda opera da diversi mesi sotto un regime di tutela giudiziaria, che ne limita la flessibilità operativa."Un, con la presentazione di un- si legge nella ricerca - Se approvato, l'azienda potrebbe riacquistare una struttura patrimoniale stabilizzata e riprendere la sua strategia di sviluppo, che include l'apertura mirata di 10 nuovi negozi all'anno (spese di gestione stimate in 2 milioni di euro all'anno). Il modello full-retail rimane centrale nella roadmap futura di Portobello, con un graduale ritorno alla crescita previsto a partire dal 2026".Leipotizzano un fatturato stabile nel 2025, seguito da una ripresa del +20-25% annuo nel 2026-27. Si prevede che l'EBITDA rimarrà negativo nel 2025, con un margine obiettivo del 10-12% entro il 2027.