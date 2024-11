Export Settembre 2024, Zoppas (Ice): +1,3% su agosto, ma -0,7% da inizio anno

(Teleborsa) - "Nonostante le, i dati sulle esportazioni italiane da gennaio a agosto 2024 riflettono una sostanziale tenuta, con una lieve flessione pari a -0,6%. Questa contrazione si conferma anche a settembre conportando così il risultato annuale a uno -0,7% complessivo, rispetto allo stesso periodo del 2023. Un andamento che consolida la probabilità chema dipenderà dalla volatilità dei mercati nei prossimi mesi.Analizzando il solo mese di settembre rispetto allo stesso mese del 2023, a trainare verso il basso l’asticella delle esportazioni sono i prodotti del. Di contro, rispetto a settembre 2023, aumentano su base annua gli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+15,2%), mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+15,1%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+7,8%).A livello di aree geografiche, le esportazioni italiane hanno: la Germania, per effetto dell’instabilità attraversata dal Paese, consolida un trend negativo year-to-date di -5,5%, complice anche la crisi dell’automotive; a rallentare in modo particolare sono gli Stati Uniti che esprimono un calo tra gen-set 2024 del -1,5% (nei confronti dello stesso periodo dello scorso anno) ma crollano del -13,4 % rispetto a settembre 2023. A pesare sono state, tra gli altri fattori, le incertezze legate alla fase elettorale appena conclusa. Pesa il calo della Cina, che esprime un valore da inizio anno del -23,3%, (concentrato soprattutto nella farmaceutica) con un - 4,9% a settembre.A far ben sperare sono glidove le nostre esportazioni crescono solo a settembre del 18% e nell’insieme dei primi 9 mesi del 23,2%, i paesi OPEC con un +10,3 su base mensile e un +10,5 su base annua, e l’Asean con +1,1% su base mensile e +6,8 su base annua".