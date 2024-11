Lenovo, ricavi secondo trimestre +24%. Utile di 404 milioni di dollari

Lenovo

(Teleborsa) -, colosso cinese della tecnologia, ha chiuso ilper l'anno fiscale 2024/25 conaumentati del 24% su base annua, raggiungendo i 17,9 miliardi di dollari. L'è aumentato del 48% su base annua a 404 milioni di dollari su base non-HKFRS) e il mix di entrate non-PC è aumentato di cinque punti su base annua al 46%.Ladel Gruppo e gli anni di investimenti continui in R&S e innovazioni stanno dando i loro frutti, con la sua prima fase di AI PC, lanciata in Cina nel maggio 2024, che ha già raggiunto una quota a due cifre delle sue spedizioni totali di notebook nel mercato cinese, si legge in una nota. Anche i recenti lanci di PC AI per il mercato globale con Lenovo AI Now sono stati accolti positivamente.Guardando al futuro, Lenovo èsul fatto che il suo attuale slancio continuerà per tutto il resto dell'anno fiscale.Il Consiglio di Amministrazione ha dichiarato un acconto suidi 8,5 centesimi per azione."Nell'ultimo trimestre, abbiamo raggiunto una crescita forte, sostenibile e accelerata, segnando un altro periodo di espansione dei ricavi in tutti i gruppi aziendali - ha detto il- Questo significativo slancio è guidato dalla nostra chiara strategia, investimenti in innovazione, eccellenza operativa e presenza globale, nonché il nostro impegno per l'AI ibrida, con cui stiamo ulteriormente rafforzando la nostra differenziazione nel mercato e la leadership nel settore".