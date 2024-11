MARR, Equita abbassa target price e conferma Buy

Equita

MARR

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-4%) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari al foodservice, confermando la" sul titolo dopo un terzo trimestre con EBITDA sotto le attese.La società ha fornito un(EBITDA FY visto intorno ai livelli del FY23 di 123 milioni di euro vs. precedente obiettivo di riavvicinare i valori del 2019 a 128 milioni di euro, tenuto conto della debolezza del 3Q).Malgrado la necessaria revisione del consensus, pensiamo che il(-13% da inizio ottobre vs. indice Mid Cap), e che possa piuttosto beneficiare delle indicazioni supportive sul 4Q, oltre che delle conferme in termini di sovra-performance rispetto al mercato e di generazione di cassa", si legge nella ricerca.Il broker parla di(14x PE 2025 vs. 19,3x medio a 3 anni), con 6% di dividend yield oltre a 2% da buy-back (1,5% già eseguito nei 9 mesi).