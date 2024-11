Reply, Equita aumenta target price e conferma Buy

Equita

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 145 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, confermando la" sul titolo.Gli analisti parlano di une, tra gli spunti della call, riportano che Reply sul fronte M&A è pronta a guardare a nuove opportunità dopo l'acquisizione di Solirius in UK (stimate 60 milioni di euro di sales con margini non diluitivi sul gruppo); il focus primario è negli Stati Uniti, dove le dimensioni dei business sotto analisi sono maggiori di quelle medie in Europa."Reply rimane il nostro top-pick nel mondo tecnologico grazie al forte posizionamento competitivo (con trend organici che si confermano al top del settore) e esposizione a trend secolari - si legge nella ricerca - Crediamo che l'".