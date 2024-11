Enel, Cattaneo: non si può fare lista per M&A, abbiamo approccio market-friendly

Enel

(Teleborsa) - ". Non va fatta né la lista di quello da vendere né la lista di quello da comprare, perchè significa fare il gioco della controparte". Lo ha affermato, Amministratore Delegato di, durante la conferenza stampa di presentazione del Piano Strategico di Gruppo 2025-2027 "Piuttosto che buttare via soldi lì do agli azionisti - ha spiegato - Uno fa l'impresa per avere dei profitti. Il sottostante è fare i nostri investimenti, ma devono rendere. Se rendono meno di quanto io pago il mio azionista, o mi compro le azioni o pago un dividendo maggiore, con un".Sul, Cattaneo ha suggerito di guardare "a paesi dove c'è già in Europa, come Spagna, Francia e Germania. I primi due lo hanno, il terzo lo ha chiuso. C'è quindi la prova., dove non c'è come da noi sono il doppio, chi l'ha chiuso ha raddoppiato i prezzi e riaperto il carbone".