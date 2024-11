Enel, Cattaneo: se non troviamo investimenti profittevoli remuneriamo azionisti

Enel

(Teleborsa) - "Siamo fiduciosi di creare valore sia tramite acquisizioni che tramite opportunità greenfield. Ma". Lo ha affermato, Amministratore Delegato di, durante la presentazione alla comunità finanziaria del Piano Strategico di Gruppo 2025-2027 Durante l'introduzione al nuovo piano, l'AD ha spiegato che "l'avanzamento della transizione energetica richiede nuove normative, mentre". Ha sottolineato che sono necessari nuovi design di mercato e nuovi meccanismi normativi per l'espansione sostenibile delle energie rinnovabili e per gestire una maggiore volatilità."Il sistema energetico richiede maggiori investimenti nelle reti di distribuzione per ospitare una crescente capacità rinnovabile e migliorare la qualità e la resilienza agli eventi climatici", ha sostenuto, spiegando che il nuovo piano di Enel si basa su un, con uno scenario dei prezzi dell'energia completamente allineato con le attuali curve forward.Cattaneo ha posto l'accento sullaper gli azionisti". Viene previsto un DPS minimo di 0,46 euro per azione, con pagamento al rialzo fino al 70% di payout sul reddito ordinario netto.