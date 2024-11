Black Friday, Federconsumatori: il 42% delle famiglie approfitterà degli sconti

(Teleborsa) - Mancano 10 giorni all’ormai tradizionale appuntamento con ile, come ogni anno, i negozi e i portali online si stanno preparando a tale appuntamento applicando sconti e promozioni anche con molto anticipo. In molti, infatti, aspettano il "Venerdì Nero" per effettuare acquisti che rimandano da tempo. Secondo le stime dell’cresce il numero di famiglie che approfitteranno degli sconti (quest’anno saranno il 42%, con una crescita del 7,7% rispetto al 2023). In lieve crescita anche la spesa media a famiglia, che si attesterà a circa 138,90 euro +5,2% rispetto al 2023).Una crescita che inciderà sull’andamento della spesa per i: la maggior parte di chi effettuerà acquisti (oltre il 69%) lo farà per comprare regali a prezzi scontati.La maggior parte di chi effettuerà acquisti durante il Black Friday lo farà, ma questo appuntamento rappresenta un’opportunità anche per, che da settimane stanno organizzando le proprie campagne di promozione a tema, prolungando ed estendendo gli sconti per diversi giorni prima e dopo il Black Friday. L’estensione del periodo in cui avvengono gli sconti consentirà anche di incentivare le vendite in una fase in cui le famiglie si trovano in forte difficoltà a causa di prezzi ancora molto elevati.Secondo le nostre prime stime a regnare in testa alla classifica dellepiù acquistate saranno, ancora una volta, i prodotti di elettronica, incalzati dall’abbigliamento e dalla cura della persona, che quest’anno guadagnano terreno.per gli acquisti del Black Friday 2024 saranno gli articoli di elettronica (soprattutto: tablet, smartphone, smartwatch, smart tv e sound bar) e piccoli elettrodomestici (soprattutto dispositivi smart per la casa), Abbigliamento e calzature e trucchi, prodotti per la skin care e servizi per la cura della persona.Il Black Friday, tuttavia, non è solo occasione di acquisti a prezzo scontato e caccia agli affari, può nascondere numerose insidie: dai falsi sconti a vere e proprie, ricorda Federconsumatori: "questa ricorrenza rappresenta un’occasione ghiotta, per alcuni, per mettere in atto fenomeni speculativi: online e nei negozi, infatti, alcuni esercenti aumentando il prezzo dei prodotti, in modo da far apparire ancor più convenienti sconti che in realtà sono pressoché irrilevanti e in alcuni casi inesistenti".