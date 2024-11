FNM, Piano 2024-2029 prevede investimenti per 1,3 miliardi di euro

FNM

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società attiva nel settore della mobilità su strada e ferrovia, ha approvato il, focalizzato sullo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità sostenibile e sulla crescita nelle energie rinnovabili per sostenere la transizione energetica del Paese."Il Gruppo FNM si propone come un motore di crescita e competitività per le aree metropolitane e regionali dove opera, puntando su infrastrutture e servizi all’avanguardia, sicuri e sostenibili", ha commentato il Presidente, aggiungendo "con la nostra vision, vogliamo contribuire allo sviluppo di città e comunità migliorando la qualità della vita delle persone e delle imprese in modo accessibile ed inclusivo, creando connessioni che generano valore"."Le infrastrutture e i servizi di mobilità e le infrastrutture energetiche sono leve fondamentali per promuovere la competitività del sistema Paese - ha ricordato il manager - e la storia ci insegna che vi è una stretta correlazione tra investimenti in questi settori e crescita economica. Il nostro piano strategico si propone dunque di offrire visibilità sul prossimo periodo, caratterizzato dalla scadenza del prestito obbligazionario da 650 milioni di Euro e della concessione di Milano Serravalle-Milano Tangenziali, con l’obiettivo di garantire il rifinanziamento del debito in scadenza e il supporto finanziario allo sviluppo futuro, necessari per assicurare una struttura finanziariasolida alla base di una crescita sostenibile e di sostenere il rendimento per i nostri azionisti".Il Piano prevede(circa 1,1 miliardi di Euro al netto dei contributi), di cui circa il 40% per le autostrade e il 20% per lo sviluppo nel fotovoltaico e nell’eolico. I(pari a circa 1 miliardo di Euro) sarà dedicato alla, il restantesaranno allocati a iniziative nelLa riallocazione degli investimenti verso segmenti a maggiore redditività, quali autostrade ed energia,da 618 milioni di Euro nel 2023 a circa(CAGR +5%), previsto in incremento a circarispetto ai 211 milioni di Euro del 2023 (CAGR +7%).del periodo è previsto attestarsi su un valore medio annuo pari a(80,9 milioni di Euro nel 2023, che includeva gli elementi positivi straordinari di reddito registrati da Trenord).Il Piano Strategico prevede che isaranno in grado di, contenendo l’esposizione al debito. Tale previsione porta laad aumentare dai 642,8 milioni al 31 dicembre 2023 a, con un rapporto PFN Rettificata/EBITDA al 2029 che comunque rimane in un intervallo di 3.0-3.5x. Dalle previsioni di Piano emerge unnecessario per sostenere il piano di investimenti e rifinanziare il prestito obbligazionario in scadenza a ottobre 2026. A garanzia della copertura di tale fabbisogno e a sostegno del proprio impegno a mantenere un rating investment grade, FNM ha ottenuto, a conferma della fiducia verso la solidità del Piano Strategico e delle assunzioni relative alla concessione di MISE in esso contenute.Alla luce delle dinamiche economiche e finanziarie precedentemente illustrate, il Piano prevede di remunerare gli azionisti con un(in linea con il dividendo pagato negli ultimi due anni), con laprogressivo fino a un massimo diin funzione dell’implementazione del Piano, corrispondente a un dividend yield che si colloca in un intervallo tra 5,2% e 7,2%