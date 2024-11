i-RFK raccoglie 3,10 milioni su Mamacrowd per polo italiano del marketing. Anche Azimut tra gli investitori

(Teleborsa) -(fondatori anche di Innovative-RFK società che investe in quote di minoranza o maggioranza di PMI innovative italiane con all’attivo numerosi casi di successo), ha raccolto 3,10 milioni di euro grazie alla campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd, alla quale ha anche partecipato il fondo Azimut Eltif – Venture Capital ALIcrowd III.Dopo il successo nel 2022 della campagna con Innovative-RFK, dove sono stati raccolti oltre 5 milioni, Paolo Pescetto e Antonello Carlucci sono tornati sul mercato promuovendo i-RFK Next: una nuova investment company focalizzata sul settore del “martech” con l’obiettivo di creare un leader nell’ambito dei servizi di digital marketing rivolti alle PMI.Il deal prevede l’acquisizione di una quota di maggioranza di Nuzo, una società innovativa nel settore del digital marketing, con la dotazione di nuove risorse che saranno impiegate per acquisire ed aggregare altre agenzie sinergiche e complementari al progetto.in grado di soddisfare i bisogni digitali delle aziende clienti a 360°, grazie ad un’offerta unica e completa sul mercato. Insieme al team di i-RFK Next saremo in grado di apportare non solo know-how finanziario ma anche tecnico/industriale derivante dai precedenti investimenti nel settore con Innovative-RFK” ha commentato