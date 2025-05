Criptovalute, entusiasmo alle stelle: afflussi globali per 2 miliardi la scorsa settimana

(Teleborsa) - Gli asset digitali hanno registrato, raggiungendo un totale di 2 miliardi di dollari solo la scorsa settimana. Questo porta il totale degli afflussi delle ultime tre settimane a $5,5 miliardi, dando continuità ad un cambiamento radicale nel sentiment degli investitori, dopo nove settimane di flussi negativi. Lo rileva l'ultimo report settimanale sui flussi del mercato delle criptovalute, elaborato da, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency.Glida inizio anno (YTD) ammontano ora a $5,6 miliardi, mentre i recenti movimenti nelle quotazioni hanno portato il totale degli asset in gestione (AuM) a $156 miliardi, ildi quest’anno., sono stati soprattutto gli investitori statunitensi a contribuire alla raccolta record, investendo $1,9 miliardi. Contributi significativi anche da Germania ($47 milioni), Svizzera ($34 milioni) e Canada ($20 milioni), a conferma di unanuova fiducia nei confronti dell’asset class diffusa su scala globale.Come di consueto, il principale beneficiario è stato, con afflussi settimanali pari a $1,8 miliardi. L’aumento delle quotazioni ha spinto anche gli investitori ribassisti ad allocare $6,4 milioni, il livello più alto da metà dicembre 2025.ha registrato la seconda settimana consecutiva di afflussi per un totale di $149 milioni, portando il totale delle ultime due settimane a $336 milioni., invece, ha registrato afflussi più contenuti, per un totale di 6 milioni di dollari.Tra gli altri flussi, si segnalano XRP e Tezos, con afflussi rispettivamente di $10,5 milioni e $8,2 milioni di dollari. Anche gli ETP sulla blockchain hanno seguito il trend positivo, registrando afflussi per $15,9 milioni di dollari.